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Posted 6 марта, 15:15

Published 6 марта, 15:15

Modified 6 марта, 15:17

Updated 6 марта, 15:17

Средняя температура зимы в Прикамье составила от -6,3˚ до -9,9˚

Зима в Пермском крае стала второй самой теплой в истории наблюдений

6 марта 2025, 15:15
Фото: ГИС-центр ПГНИУ.

Средняя температура зимы в Прикамье составила от -6,3˚ до -9,9˚

В Перми отмечен всего один день с температурой ниже -25˚ и пять дней с температурой ниже -20˚.

Зима 2024–2025 годов в Пермском крае оказалась аномально теплой и заняла второе место в истории наблюдений. Средняя температура воздуха составила от -6,3˚ в Чайковском до -9,9˚ в Бисере, а в Перми — -7,1˚. Это на 4-5˚ выше нормы. Об этом сообщают аналитики ГИС-центра ПГНИУ.

По сравнению с зимой 2023–2024 годов температура была выше более чем на 5˚, а в Перми — на 5,5˚. Однако рекорд 2019–2020 годов, когда средняя температура в Перми составила -6,2˚, остался непобитым.

В Перми отмечен всего один день с температурой ниже -25˚ (23 февраля, -25,3˚) и пять дней с температурой ниже -20˚. Это самые высокие минимальные температуры за всю историю наблюдений.

На большинстве метеостанций края температура не опускалась ниже -25˚, а тридцатиградусные морозы наблюдались только в Вае, Кыне и Усть-Черной. Самая низкая температура зимы составила -33,6˚ и была зафиксирована в Вае 14 февраля.

Число дней с оттепелью превысило норму, но не достигло рекордных значений. В Перми отмечено 14 дней с оттепелью, самая сильная из которых достигла +1,9˚ 3 февраля. Абсолютный максимум зимы (+4,6˚) зафиксирован в Бисере 26 февраля.

С 10 марта пермяков ожидает оттепель, сообщает РБК.

В понедельник температура днем повысится до 0, вечером -2⁰. -3⁰. С 12 марта прогнозируется потепление до +3⁰. +5⁰, возможны дожди и таяние снега.

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