Зима в Пермском крае стала второй самой теплой в истории наблюдений

Зима 2024–2025 годов в Пермском крае оказалась аномально теплой и заняла второе место в истории наблюдений. Средняя температура воздуха составила от -6,3˚ в Чайковском до -9,9˚ в Бисере, а в Перми — -7,1˚. Это на 4-5˚ выше нормы. Об этом сообщают аналитики ГИС-центра ПГНИУ.