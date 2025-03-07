Корпорация МСП сообщила о рекордном привлечении бизнесом средств за счет господдержки

Posted 7 марта, 06:40
Published 7 марта, 06:40
Modified 7 марта, 06:40
Updated 7 марта, 06:40
Этот показатель на 8% превышает результаты 2023 года. Количество предприятий, воспользовавшихся поддержкой, также достигло рекордной отметки: почти 74 тысячи субъектов МСП получили финансирование с использованием гарантий и поручительств участников НГС. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в прошлом году малый и средний бизнес развивался и рос — количество предпринимателей достигло рекордного количества — 6,59 миллиона. Это стало возможным благодаря государственной поддержке. Государство помогает закрывать основной запрос МСП — на привлечение средств в бизнес через инструменты НГС. С их помощью предприятия получили свыше 1,18 триллиона рублей. Поручительства и гарантии помогают предпринимателям решать основную проблему — предоставлять банкам залог, без которого не выдается заемное финансирование.
Александр Исаевич отметил увеличение объема финансирования организаций, занятых в научно-технической сфере. Он сообщил, что в 2024 году объем предоставленной поддержки удвоился, достигнув 81,5 миллиарда рублей. В области информационных технологий — увеличился на 12%. По его словам, это важная тенденция, поскольку именно эти компании являются лидерами и создают научный и производственный фундамент государства для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.
Наибольший объем финансовой помощи, привлеченной при участии институтов Национальной гарантийной системы, получили малые и средние предприятия, работающие в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность (252,9 млрд руб.), строительный сектор (236,7 млрд руб.), научно-техническая сфера (81,5 млрд руб.), транспортировка и хранение (67,4 млрд руб.), агропромышленный комплекс (50,3 млрд руб.), гостиничный и ресторанный бизнес (29,7 млрд руб.) и сфера информационных технологий (24,7 млрд руб.).
В 2024 году, помимо столичных регионов, лидерами по объему привлеченных средств через систему НГС стали предприятия малого и среднего бизнеса из Свердловской (88,6 млрд руб.) и Ростовской областей (37,1 млрд руб.). За ними следуют Краснодарский край (35,7 млрд руб.), Республика Татарстан (28,8 млрд руб.) и Новосибирская область (28,1 млрд руб.).
Заметно растет финансовая поддержка в новых субъектах РФ: Донецкая Народная Республика получила 1,3 млрд руб., Луганская Народная Республика — 0,9 млрд руб., Запорожская и Херсонская области — 0,6 млрд руб. и 0,2 млрд руб. соответственно.
Наибольший рост по сравнению с 2023 годом зафиксирован в Брянской (267%) и Архангельской областях (158%), а также в республиках Адыгея (199%) и Калмыкия (185%).