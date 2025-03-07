Корпорация МСП сообщила о рекордном привлечении бизнесом средств за счет господдержки

Александр Исаевич отметил увеличение объема финансирования организаций, занятых в научно-технической сфере. Он сообщил, что в 2024 году объем предоставленной поддержки удвоился, достигнув 81,5 миллиарда рублей. В области информационных технологий — увеличился на 12%. По его словам, это важная тенденция, поскольку именно эти компании являются лидерами и создают научный и производственный фундамент государства для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.