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Posted 7 марта, 04:46

Published 7 марта, 04:46

Modified 7 марта, 05:13

Updated 7 марта, 05:13

Пермский центральный рынок разбогател в два раза

Пермский центральный рынок разбогател в два раза

7 марта 2025, 04:46
Фото: properm.ru.
Компания, управляющая рынком, нарастила прибыль, но нарвалась на претензии мэрии.

ООО «Торговый комплекс Центральный», управляющее пермским Центральным рынком, опубликовало финансовые итоги за 2024 год, на отчет обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на «СПАРК-Интерфакс».

Так, выручка составила около 200 млн руб., что почти на 3% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль выросла вдвое — почти до 100 млн руб.

Напомним, что сегодня Центральный рынок — самое большое торговое предприятие города. Между тем, у мэрии есть претензии к компании. Суд рассматривает несколько исков от департамента земельных отношений к ТК «Центральный» и его руководителю к Ревазу Шенгелии. В частности, чиновники требуют освободить участки по ул. Борчанинова, шоссе Космонавтов, 20, и между улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.

Кроме того, в девяти кварталах в квадрате Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов выявили 28 нарушений земельного законодательства.

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#Бизнес#Экономика#Власти
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