Пермский центральный рынок разбогател в два раза

Напомним, что сегодня Центральный рынок — самое большое торговое предприятие города. Между тем, у мэрии есть претензии к компании. Суд рассматривает несколько исков от департамента земельных отношений к ТК «Центральный» и его руководителю к Ревазу Шенгелии. В частности, чиновники требуют освободить участки по ул. Борчанинова, шоссе Космонавтов, 20, и между улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.