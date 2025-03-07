Пермский центральный рынок разбогател в два раза

Posted 7 марта, 04:46
Published 7 марта, 04:46
Modified 7 марта, 05:13
Updated 7 марта, 05:13
ООО «Торговый комплекс Центральный», управляющее пермским Центральным рынком, опубликовало финансовые итоги за 2024 год, на отчет обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на «СПАРК-Интерфакс».
Так, выручка составила около 200 млн руб., что почти на 3% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль выросла вдвое — почти до 100 млн руб.
Напомним, что сегодня Центральный рынок — самое большое торговое предприятие города. Между тем, у мэрии есть претензии к компании. Суд рассматривает несколько исков от департамента земельных отношений к ТК «Центральный» и его руководителю к Ревазу Шенгелии. В частности, чиновники требуют освободить участки по ул. Борчанинова, шоссе Космонавтов, 20, и между улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.
Кроме того, в девяти кварталах в квадрате Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов выявили 28 нарушений земельного законодательства.