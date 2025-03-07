Пермяки могут жаловаться в Роспотребнадзор на некачественные услуги и товары

Posted 7 марта, 06:55
Published 7 марта, 06:55
Modified 7 марта, 06:57
Updated 7 марта, 06:57
В понедельник, 10 марта. Роспотребнадзор запускает работу телефонной линии ко Всемирному дню защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба ведомства.
Звонить по горячим телефонам можно до 21 марта. Специалисты будут принимать звонки и консультировать с 9:30 до 17:30 по следующим номерам:
Добавим, после отмен нескольких крупных концертов краевой Роспотребнадзор напомнил пермякам об их потребительских правах. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.