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Posted 7 марта, 06:55

Published 7 марта, 06:55

Modified 7 марта, 06:57

Updated 7 марта, 06:57

Пермяки могут жаловаться в Роспотребнадзор на некачественные услуги и товары

Пермяки могут жаловаться в Роспотребнадзор на некачественные услуги и товары

7 марта 2025, 06:55
Фото: properm.ru.
10 марта стартует горячая линия.

В понедельник, 10 марта. Роспотребнадзор запускает работу телефонной линии ко Всемирному дню защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонить по горячим телефонам можно до 21 марта. Специалисты будут принимать звонки и консультировать с 9:30 до 17:30 по следующим номерам:

  • В Перми — 239-34-35 доб.1 и 284-07-29
  • В Чусовом — 5-47-60
  • В Кудымкаре — 4-53-43
  • В Чайковском — 4-55-33 (доб. 1803)
  • В Соликамске — 4-23-80 (доб. 8)

Добавим, после отмен нескольких крупных концертов краевой Роспотребнадзор напомнил пермякам об их потребительских правах. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

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#Телефон#Право#Потребитель
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