«Почитай мне» — новая акция сервиса книги билайн, которая сближает людей

Руководитель сервиса книги билайн Наталья Каменских: «Мы не случайно запустили этот проект именно к 8 Марта. Ведь это праздник, когда можно порадовать любимых женщин, мам, дочерей не только подарками, но и строками о любви. Мы живем в то время, когда многие семьи разделены, близкие живут далеко друг от друга, кто-то работает вдали от дома, а кто-то живет с родителями в разных городах. Но оставаться рядом, даже если ты далеко, слышать близкого человека и поддержать в разлуке можно — для этого нужен только голос, твой голос, родной и для кого-то самый важный на свете. И даже если кажется, что „я не диктор“, „я не умею“, поверьте, это не важно. Любящие люди услышат ваш голос и ваше, возможно, неидеальное, но такое родное, произношение и улыбнутся сердцем».