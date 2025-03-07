Прокуратура требует уволить экс-главу Сивинского района за утрату доверия

Posted 7 марта, 02:19
Published 7 марта, 02:19
Modified 7 марта, 06:33
Updated 7 марта, 06:33
Прокуратура требует уволить главу Сивинского округа Юрия Кабанова в связи с утратой доверия, пишет URA.RU со ссылкой на суд Верещагинского округа, где началось рассмотрение ходатайства. В конце октября прошлого года чиновник на своей страничке в соцсетях сообщил, что подал в отставку в связи «с необходимостью пройти курс лечения».
Прокуратура добивается в суде обязанности возложить на думу Сивинского муниципального округа рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа Юрия Кабанова с формулировкой «в связи с утратой доверия». Причина — неисполнение бывшим главой требований ФЗ «О противодействии коррупции». Ответчик — дума Сивинского муниципального округа, которая в октябре 2024 года поддержала решение Кабанова покинуть пост по собственному желанию. Предварительное рассмотрение дела состоялось 18 февраля.
По данным URA.RU, претензии надзорного органа связаны с уголовным делом в отношение экс-заместителя Кабанова Виталия Полушкина, который занимал должность заведующего отделом правового и кадрового обеспечения. Полушкин подписал контракт с местным предпринимателем Андреем Мальцевым, который приходится ему родственником. Речь в документе шла о ремонте муниципальной котельной на сумму 805 тыс. рублей. Следователи установили, что в ходе исполнения контракта бюджетные средства были похищены, и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Мальцев получил лишь штраф в 60 тыс. рублей, поскольку обвинение было переквалифицировано на более мягкое.
31 октября 2024 года Кабанов написал в соцсетях, что добровольно уходит с поста до истечения срока полномочий. Он объяснил свое решение необходимостью пройти курс лечения. «Продолжительный срок нахождения на руководящей работе, к сожалению, здоровья не добавляет», — заметил чиновник. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов.
Ранее прокуратура требовала уволить за утрату доверия глав Краснокамского и Кочевского округов. По первому требованию разбирательства еще идут, по второму иску прокуратура проиграла в первой инстанции. Также прокуратура настаивала на увольнении главы Кунгура Вадима Лысанова, но тот добровольно сложил полномочия.