Прокуратура требует уволить экс-главу Сивинского района за утрату доверия

По данным URA.RU, претензии надзорного органа связаны с уголовным делом в отношение экс-заместителя Кабанова Виталия Полушкина, который занимал должность заведующего отделом правового и кадрового обеспечения. Полушкин подписал контракт с местным предпринимателем Андреем Мальцевым, который приходится ему родственником. Речь в документе шла о ремонте муниципальной котельной на сумму 805 тыс. рублей. Следователи установили, что в ходе исполнения контракта бюджетные средства были похищены, и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Мальцев получил лишь штраф в 60 тыс. рублей, поскольку обвинение было переквалифицировано на более мягкое.