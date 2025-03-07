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Posted 7 марта, 02:19

Published 7 марта, 02:19

Modified 7 марта, 06:33

Updated 7 марта, 06:33

Прокуратура требует уволить экс-главу Сивинского района за утрату доверия

Прокуратура требует уволить экс-главу Сивинского района за утрату доверия

7 марта 2025, 02:19
Фото: Юрий Кабанов / VK.
Сюжет
Возле кормушки
Ранее он добровольно ушел в отставку до истечения срока полномочий.

Прокуратура требует уволить главу Сивинского округа Юрия Кабанова в связи с утратой доверия, пишет URA.RU со ссылкой на суд Верещагинского округа, где началось рассмотрение ходатайства. В конце октября прошлого года чиновник на своей страничке в соцсетях сообщил, что подал в отставку в связи «с необходимостью пройти курс лечения».

Прокуратура добивается в суде обязанности возложить на думу Сивинского муниципального округа рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа Юрия Кабанова с формулировкой «в связи с утратой доверия». Причина — неисполнение бывшим главой требований ФЗ «О противодействии коррупции». Ответчик — дума Сивинского муниципального округа, которая в октябре 2024 года поддержала решение Кабанова покинуть пост по собственному желанию. Предварительное рассмотрение дела состоялось 18 февраля.

По данным URA.RU, претензии надзорного органа связаны с уголовным делом в отношение экс-заместителя Кабанова Виталия Полушкина, который занимал должность заведующего отделом правового и кадрового обеспечения. Полушкин подписал контракт с местным предпринимателем Андреем Мальцевым, который приходится ему родственником. Речь в документе шла о ремонте муниципальной котельной на сумму 805 тыс. рублей. Следователи установили, что в ходе исполнения контракта бюджетные средства были похищены, и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Мальцев получил лишь штраф в 60 тыс. рублей, поскольку обвинение было переквалифицировано на более мягкое.

31 октября 2024 года Кабанов написал в соцсетях, что добровольно уходит с поста до истечения срока полномочий. Он объяснил свое решение необходимостью пройти курс лечения. «Продолжительный срок нахождения на руководящей работе, к сожалению, здоровья не добавляет», — заметил чиновник. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов.

Ранее прокуратура требовала уволить за утрату доверия глав Краснокамского и Кочевского округов. По первому требованию разбирательства еще идут, по второму иску прокуратура проиграла в первой инстанции. Также прокуратура настаивала на увольнении главы Кунгура Вадима Лысанова, но тот добровольно сложил полномочия.

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#Возле кормушки#Прокуратура#Увольнение#Коррупция#Утрата доверия#Сивинский округ
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