Самолеты из Перми в столицу Азербайджана будут летать до середины осени

Ближайший вылет в этом направлении на сайте «ИрАэро» запланирован на вторник 11 марта, цена билета в одну сторону — около 15 тыс. рублей. Стоимость в майские праздники выше — порядка 19 тыс. рублей. Время в пути — три часа. Из «Большого Савино» борт вылетает в 5:10 и прибывает в пункт назначения в 7:20 местного времени.