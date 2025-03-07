Самолеты из Перми в столицу Азербайджана будут летать до середины осени

Posted 7 марта, 05:58
Published 7 марта, 05:58
Modified 7 марта, 06:00
Updated 7 марта, 06:00
Авиаперевозчик «ИрАэро» продлил летную программу из Перми в Баку до конца октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на компанию.
Самолеты будут летать в Азербайджан раз в неделю до 25 марта, а после перерыва рейсы снова поставят в расписание с 20 апреля до 19 октября.
Ближайший вылет в этом направлении на сайте «ИрАэро» запланирован на вторник 11 марта, цена билета в одну сторону — около 15 тыс. рублей. Стоимость в майские праздники выше — порядка 19 тыс. рублей. Время в пути — три часа. Из «Большого Савино» борт вылетает в 5:10 и прибывает в пункт назначения в 7:20 местного времени.
Напомним, 18 февраля вылет в Баку отменили из-за нераспроданных билетов.