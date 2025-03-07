Школьный учитель ОБЖ из Лысьвы погиб в зоне СВО

Иван Ветошкин родился 24 октября 1983 года. Он преподавал детям технологию и ОБЖ. Кроме того, мужчина был основателем юнармейского движения в родном городе и школе. С 2019 года он руководил отрядом «Миротворцы». В 2018 году его имя было занесено на виртуальную доску почета педагогических работников муниципалитета, а в 2022 году награжден благодарственным письмом Управления образования.