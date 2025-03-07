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Posted 7 марта, 02:13

Published 7 марта, 02:13

Modified 7 марта, 02:13

Updated 7 марта, 02:13

В зоне СВО погиб 41-летний школьный учитель ОБЖ из Лысьвы Иван Ветошкин

Школьный учитель ОБЖ из Лысьвы погиб в зоне СВО

7 марта 2025, 02:13
Фото: Комплекс МБОУ «СОШ №16 с УИОП».

В зоне СВО погиб 41-летний школьный учитель ОБЖ из Лысьвы Иван Ветошкин

Сюжет
Военная операция на Украине
Педагога не стало в конце февраля.

В зоне СВО погиб учитель лысьвенской школы №16 Иван Ветошкин. Ему был 41 год, сообщается на странице учебного заведения в соцсетях.

Иван Ветошкин родился 24 октября 1983 года. Он преподавал детям технологию и ОБЖ. Кроме того, мужчина был основателем юнармейского движения в родном городе и школе. С 2019 года он руководил отрядом «Миротворцы». В 2018 году его имя было занесено на виртуальную доску почета педагогических работников муниципалитета, а в 2022 году награжден благодарственным письмом Управления образования.

Иван Ветошкин принимал активное участие в работе Пермского регионального отделения «Поисковое движение России» и краевой школе поисковика. Участвовал в муниципальном отряде «Лысьвенская каска», который стал победителем акции «Человек года-2020» в номинации «Прорыв года».

О том, когда педагог ушел на СВО и об обстоятельствах его гибели не сообщается. Однако известно, что его не стало 27 февраля. О дате похорон пока неизвестно.

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#Военная операция на Украине#Сво#Некролог#Учителя
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