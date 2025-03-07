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Posted 7 марта, 03:26

Published 7 марта, 03:26

Modified 7 марта, 03:29

Updated 7 марта, 03:29

Участник Курской битвы из Перми Георгий Бажин отметил 101-летие

Участник Курской битвы из Перми Георгий Бажин отметил 101-летие

7 марта 2025, 03:26
Фото: Администрация Перми.
Сюжет
Ветеран
Чиновники вручили ветерану Великой Отечественной памятную медаль к 80-летию Победы.

Ветеран Великой Отечественной войны из Перми Георгий Бажин отметил 101-й день рождения. Он принимал участие в битве на Курской дуге, сообщает мэрия.

Жителя Орджоникидзевского района поздравили и. о. главы районной администрации Орджоникидзевского района Светлана Ломаева и другие сотрудники мэрии. Ветерану вручили ему памятную медаль к 80-летию Победы.

Георгий Трофимович принимал участие в битве за Днепр, воевал на Курской дуге. В послевоенные годы он более 30 лет трудился в составе рабочего коллектива ОТК на предприятии «Камкабель». Награжден орденами и медалями.

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#Великая отечественная война#Ветераны#Ветеран#Поздравление
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