Участник Курской битвы из Перми Георгий Бажин отметил 101-летие

Posted 7 марта, 03:26
Published 7 марта, 03:26
Modified 7 марта, 03:29
Updated 7 марта, 03:29
Ветеран Великой Отечественной войны из Перми Георгий Бажин отметил 101-й день рождения. Он принимал участие в битве на Курской дуге, сообщает мэрия.
Жителя Орджоникидзевского района поздравили и. о. главы районной администрации Орджоникидзевского района Светлана Ломаева и другие сотрудники мэрии. Ветерану вручили ему памятную медаль к 80-летию Победы.
Георгий Трофимович принимал участие в битве за Днепр, воевал на Курской дуге. В послевоенные годы он более 30 лет трудился в составе рабочего коллектива ОТК на предприятии «Камкабель». Награжден орденами и медалями.