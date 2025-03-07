В Перми на 79 году жизни умер заслуженный тренер Валерий Тюков

Posted 7 марта, 07:07
Published 7 марта, 07:07
Modified 7 марта, 07:27
Updated 7 марта, 07:27
Сегодня, 7 марта, стало известно о смерти известного тренера фигурного катания Валерия Тюкова, сообщает краевое министерство спорта на своей странице В контакте. Ему было 79 лет.
Валерий Тюков носил звание Заслуженного тренера РСФСР и России, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации. С 1994 года был председателем Федерации фигурного катания на коньках Пермского края.
В Пермь известный тренер переехал с супругой. Вместе они воспитали чемпионов мира в парном катании среди юниоров Константина Безматерных и Ксению Красильникову, призеров Марину Никитюк и Рашида Кадыркаева.
Ведомство выражает глубокие соболезнования семье и близким Валерия Тюкова.