properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 07:07

Published 7 марта, 07:07

Modified 7 марта, 07:27

Updated 7 марта, 07:27

В Перми на 79 году жизни умер заслуженный тренер Валерий Тюков

В Перми на 79 году жизни умер заслуженный тренер Валерий Тюков

7 марта 2025, 07:07
Фото: Страница В Контакте Министерства спорта Пермского края.

В Перми на 79 году жизни умер заслуженный тренер Валерий Тюков

Он переехал в город из Ташкента.

Сегодня, 7 марта, стало известно о смерти известного тренера фигурного катания Валерия Тюкова, сообщает краевое министерство спорта на своей странице В контакте. Ему было 79 лет.

Валерий Тюков носил звание Заслуженного тренера РСФСР и России, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации. С 1994 года был председателем Федерации фигурного катания на коньках Пермского края.

В Пермь известный тренер переехал с супругой. Вместе они воспитали чемпионов мира в парном катании среди юниоров Константина Безматерных и Ксению Красильникову, призеров Марину Никитюк и Рашида Кадыркаева.

Ведомство выражает глубокие соболезнования семье и близким Валерия Тюкова.

Читайте также:
Скончался бывший замминистра транспорта Пермского края Александр КлебановВ Перми сегодня скончался известный художник Вреж КиракосянВ Перми сотрудник медвуза умер на рабочем месте
#Спорт#Происшествия#Общество#Министерство спорта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика