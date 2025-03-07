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Posted 7 марта, 02:57

Published 7 марта, 02:57

Modified 7 марта, 02:59

Updated 7 марта, 02:59

В Перми цены на цветы к 8 марта подскочили на треть

В Перми цены на цветы к 8 марта подскочили на треть

7 марта 2025, 02:57
Фото: Изображение Midjourney.
Цены продолжат расти.

За минувший год цена на цветы к 8 марта в Перми выросла 20-35%. При этом, как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на экспертов, к самому празднику рост цен достигнет 70-80%, правда потом откатится назад.

Самые популярные к Международному женскому дню цветы — тюльпаны. И предприниматели закупают в основном в России. Другие цветы за редким исключением везут из-за границы. Средний праздничный букет в краевой столице обойдется в сумму от 1,5 до 3,6 тыс. рублей.

При покупке цветов следует учитывать сезонность. У тюльпанов — это март–апрель, у пионов — май–июнь, у ранункулюсов — зимние месяцы. Необходимые цветы можно купить и в несезон, однако ценник будет гораздо выше. К 8 марта самым бюджетным вариантом остаются тюльпаны.

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#8 марта#Рост цен#Цветы
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