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Posted 7 марта, 05:21

Published 7 марта, 05:21

Modified 7 марта, 07:28

Updated 7 марта, 07:28

В Пермском крае сверстники вновь избили девочку-подростка

В Пермском крае сверстники вновь избили девочку-подростка

7 марта 2025, 05:21
Фото: Скриншот видео телеграм-канала «ЧП ПЕрмь».

В Пермском крае сверстники вновь избили девочку-подростка

Проводится проверка

В поселке Зюкайка группа подростков издевались над студенткой техникума. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как одна девушка бьет другую по голове и телу, оскорбляет и унижает. Другой человек снимает это на видео.

Авторы поста утверждают, что обе девушки являются студентками техникума. Агрессивная студентка спрашивает: «А Саше не обидно было?»

На видео слышен комментарий снимающего: «Вроде несильно бьют, но уже ревет».

5 марта мать избитой девочки обратилась в полицию с заявлением привлечь к ответственности нападавших, сообщили Properm.ru в МВД. В ходе проверки сотрудники правопорядка установили личности нападавших.

На мать, чья дочь несовершеннолетняя дочь избивала девушку, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию). Происшествием займутся органы системы профилактики.

Напоминаем, глава СКР Александр Бастрыкин взял на особый контроль аналогичного происшествие. В феврале подростки избили девочку в душевой и сняли это на видео. На них было заведено уголовное дело. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин должен лично доложить председателю следкома о ходе расследования.

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