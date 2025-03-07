В Пермском крае сверстники вновь избили девочку-подростка

Posted 7 марта, 05:21
Published 7 марта, 05:21
Modified 7 марта, 07:28
Updated 7 марта, 07:28
В поселке Зюкайка группа подростков издевались над студенткой техникума. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как одна девушка бьет другую по голове и телу, оскорбляет и унижает. Другой человек снимает это на видео.
Авторы поста утверждают, что обе девушки являются студентками техникума. Агрессивная студентка спрашивает: «А Саше не обидно было?»
На видео слышен комментарий снимающего: «Вроде несильно бьют, но уже ревет».
5 марта мать избитой девочки обратилась в полицию с заявлением привлечь к ответственности нападавших, сообщили Properm.ru в МВД. В ходе проверки сотрудники правопорядка установили личности нападавших.
На мать, чья дочь несовершеннолетняя дочь избивала девушку, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию). Происшествием займутся органы системы профилактики.
Напоминаем, глава СКР Александр Бастрыкин взял на особый контроль аналогичного происшествие. В феврале подростки избили девочку в душевой и сняли это на видео. На них было заведено уголовное дело. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин должен лично доложить председателю следкома о ходе расследования.