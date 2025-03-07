Веселые истории из жизни цветов, или Готовимся к 8 марта с юмором и флористом

— Невозможно ответить однозначно. Смотрите, в Перми примерно на каждые 2200 человек приходится по 1 цветочному. В Москве — на 1900. А в европейских городах, в среднем, на 5000 человек. Конечно, это рождает конкуренцию. Опять же между кем? Премиальный цветочный не конкурирует с районным, потому что у них разная целевая аудитория. Зато с ними конкурируют розничные отделы оптовых баз, потому что аудитория и первых и вторых — это люди с небольшим бюджетом. Не нужно также исключать «личные счеты» внутри участников рынка. Кто режет большие пироги — тот чаще сражается на ножах .