Веселые истории из жизни цветов, или Готовимся к 8 марта с юмором и флористом

Posted 7 марта, 02:00
Published 7 марта, 02:00
Modified 7 марта, 02:00
Updated 7 марта, 02:00
Далеко не все знают, что у многих срезанных цветов есть сезонность, как, например, у фруктов и овощей. У тюльпанов — это март–апрель, у пионов — май–июнь, у ранункулюсов — зимние месяцы. «Это не значит, что в несезон цветы невозможно привезти, — рассказывает Алена Денисенко, совладелица цветочного пространства „На Расцвете“. — В современном мире, когда поставки цветов идут со всей планеты, можно практически всё. Но нужно понимать, что, выбирая несезонные цветы, вы столкнетесь с более высоким прайсом и более низким качеством, чем в сезонное для них время».
Если вы готовы платить условную тысячу рублей за пион на 14 февраля, то вам их, конечно, привезут. Но сначала посоветуют присмотреться к альтернативе в виде сезонных ранункулюсов.
8 марта приходится на начало весны. Сезон для мимозы, нарциссов, гиацинтов и, конечно, тюльпанов. И самыми популярными цветами в праздник являются тюльпаны. Хотя на 8 марта в Советском Союзе чаще дарили мимозу, чем тюльпаны. Выбор, по словам Алены Денисенко, определен весной и ценой.
«Та же роза в зависимости от сорта и страны-производителя обойдется в 1,5-3 раза, а кустовая хризантема, которую многие до сих пор ошибочно считают бюджетным цветком — в 2-3 раза дороже тюльпана», — поясняет Алена.
И бюджетной альтернативы тюльпанам нет, так как цена за тот же гиацинт будет выше в 2-3 раза. Не говоря уже про мимозу и нарциссы.
— Алена, скажите, какова самая популярная цена букета на 8 марта?
— Сложный вопроc. Особенно сейчас. В первую очередь, всё зависит от целевой аудитории цветочного. Если это премиальный бутик, то, наверно, средней ценой букета будет 8 000 — 10 000 рублей. Но районный цветочный от таких цифр нервно закатит глаза.
Экономическая ситуация привела к сильной трансформации спроса, сложно делать прогнозы. Возьмем, к примеру, 14 февраля. В прошлые годы за цветами приходили как покупатели 3-5 роз под ленту, так и заказчики букетов из 101 розы. В этом году аудитории с чеком до 1500 рублей практически не стало. Скорее всего, они отказались от цветов как от дополнения к основному подарку. Клиенты со средним бюджетом раньше покупали на 3500 рублей, сейчас на 5000 — 6000 рублей. У клиентов с чеком от 10 000 рублей особенно ничего не изменилось.
Думаю, что 8 марта мы увидим схожую картину. Возможно, клиенты с чеком до 1000 рублей будут покупать тюльпаны не в специализированном цветочном магазине, а, например, в продуктовом. Качество цветов там всегда ниже из-за несоблюдения условий хранения, но и цена ниже. Возможно, вновь появятся продавцы, торгующие из машин. Продавать они будут дешевле, но замороженный цветок. Тюльпаны любят прохладу, но не минусовую температуру.
— Откуда к нам везут цветы?
— Проще сказать, откуда не везут. Розы из Эквадора и Кении, гортензии из Колумбии, мимозу и ранункулюсы из Италии, лилии и хризантемы из Голландии. Раньше привозили эвкалипт и эустому из Израиля. Они были просто потрясающего качества. Сейчас эвкалипт всё чаще везут из Китая. И показатели стойкости такой зелени заставляют флористов буквально плакать.
Китай, как поставщик цветов и зелени, зашел на российский рынок недавно, но пока по уровню качества не может полноценно конкурировать с остальными странами-производителями. По цене — да.
— У нас розы выращивают в регионе, разве плохая идея?
— Хорошая идея. Плохо то, что эти розы не могут конкурировать по цене с розами из Эквадора или Кении. Цены на российский цветок для оптовых покупателей выше, чем на импорт. Вот почему основа сбыта для локального пермского производителя роз — это собственная розница.
— Кому на 8 марта цветы дарят? Это корпоративные истории или отдельные люди?
— C 1 по 5–6 марта это, как правило, корпоративные подарки, а с 7 по 9 — букеты для близких. Так что период с 1 по 10 марта для флористов — это настоящий цветочный марафон c дефицитом сна и отдыха. Сначала мы принимаем поставки и обрабатываем цветы, объем которых в разы больше, чем при обычной поставке, затем мы создаем букеты и композиции, а после 9-го проводим генеральную уборку и глобальную инвентаризацию. И нет, затем не улетаем на Мальдивы, вопреки сложившемуся стереотипу.
— С какими весёлыми историями приходилось сталкиваться? Мы подсмотрели у вас в блоге, поделитесь с читателями Properm.ru.
— То, что весело нам, не всегда смешно для клиента. Первая категория смешных историй связана с клиентами-псевдоэкспертами. Моя любимая такая: дама с высокомерным видом сообщила флористу, что у нас очень уставшие розы на витрине. Когда флорист попросила уточнить, какие именно, дама указала пальцем на пионы в еще закрытых бутонах. Тот случай, когда пион не знал, что он роза. Я всегда говорю: клиент не должен быть специалистом, чтобы знать все эти тонкости. И наша работа как раз состоит в том, чтобы рассказать о них. Но когда с покупателями срабатывает эффект Даннинга-Крюгера, порой сложно сдержать улыбку.
Вторая категория смешных историй связана с получателями при доставке цветов. Правда, в моменте нам бывает не до смеха. Из последнего: 15 февраля к нам обратился заказчик: «Кажется, вы вчера цветы не доставили». Обычно это расшифровывается так: «Девушка меня не поблагодарила, значит, вы не доставили». Мы начали внутреннее расследование. Как говорит наш администратор: «Хорошо, что у нас все ходы записаны». В общем, цветы мы доставили, когда приехал курьер, получательница спала, а подруга (или соседка по квартире) не спала. Открыла дверь, цветы забрала, чтобы передать, но просто оставила их себе.
Ещё более странной была история, когда девушка в офисе курьеру на вопрос «Вы такая-то?» ответила «Да», забрала букет и выбросила открытку, в которой был текст, условно понятный только двум людям. Вот так решила порадовать себя цветами. А реальная получательница случайно увидела у той в кабинете предназначавшиеся ей цветы. Пока мы разбираемся в таких ситуациях, смешного мало. Но впоследствии такие действия девушек рождают очень много шуток.
Третья категория смешных историй относится к общению с заказчиками. Это чуть ли не самая интересная часть нашей работы: важно понять не только желания клиента, но и вкусы получателя. Часто они совсем не совпадают, и в моменте приходится быть максимальным дипломатом, чтобы согласовать состав букета, который понравится обеим сторонам.
Один клиент сказал нашему флористу: «Делай, как считаешь нужным, но если я сегодня буду спать один, это останется на твоей совести». Другой просил выбрать цветы с самыми сексуальными стеблями. Третий сказал собрать букет из максимально отвратительных цветов, поскольку подарок предназначался нелюбимой коллеге.
— Какие самые необычные, самые скромные и самые шикарные букеты заказывали у вас на 8 марта?
— 8 марта — это всё-таки время трепетной классики. С букетами для бабушек, мам, сестёр, вторых половинок и дочерей мало кто готов экспериментировать. Необычные букеты чаще всего заказывают вне повода. Так однажды клиент попросил собрать букет в стиле БДСМ. И он не был приурочен ни к какому празднику.
Самые шикарные — это корзины из 101 тюльпана. Однажды просили корзину из 101 гиацинта, но мы убедили клиента выбрать другой цветок. Гиацинты обладают сильным ароматом, не каждая девушка выдержит. Самый скромный букет — это три тюльпана под ленту. Скромнее может быть только 1 тюльпан.
— А какие бы цветы вы сами, ваши сотрудницы хотели на этот праздник?
— Здесь важно понимать, что флорист — временами человек с альтернативным чувством прекрасного. Мы постоянно создаем букеты из классических цветов и оттенков. Видим их ежедневно и потому особый трепет каждый раз вызывает что-то нетипичное. Например, если девушки-получательницы обожают розовые ранункулюсы, то нас восхищают зелёные (сорта Пон-Пон). Лично мне безумно нравятся розы сорта Вегги, а кто-то называет их уродливой капустой.
Наш администратор Дарья была бы рада получить белые ирисы или рябчики. Наш администратор Анна — луковичные композиции (кстати, классная идея для тех, кто не любит срезанные цветы). Девчонки — флористы, в любом случае, будут рады цветам. Всегда. И тюльпанам тоже. Это большое заблуждение, что флористу хватает букетов на работе. Цветы, подаренные лично тебе, обладают особой ценностью, не только визуальной.
— Что там надо делать с цветами, чтобы стояли дольше? Сахар? Уксус? Специальное средство?
За цветами надо просто правильно ухаживать. Во-первых, если вы получаете их в холодное время года, дайте цветам акклиматизироваться, пусть они минут 15 полежат в упаковочной бумаге или транспортировочной коробке. Только потом доставайте, подрезайте и ставьте в воду.
Во-вторых, надо подрезать любые цветы, даже если вы 5 минут назад купили их в магазине. Причина тому — воздушная пробка, которая образуется на месте среза и мешает цветам поглощать воду.
В-третьих, количество воды в вазе. Гортензии обязательно быстро завянут, если вы поставите их в маленькую вазу. И даже если поставите в большую, но не наполните полностью водой. А розам — всеобщему заблуждению — категорически не рекомендуют устраивать ванны — от этого их лепестки начинают гнить. Хотя розы тоже любят воду, но не так сильно, как гортензии, 2/3 вазы — будет отлично.
А вот тюльпаны, наоборот, от большого количества воды могут быстро завершить свой жизненный цикл. 2 см ледяной воды будет вполне достаточно. И не забывайте регулярно проверять, что в вазе достаточно воды. Стоит ежедневно мыть вазу, избавляясь от бактерий, и наливать свежую воду.
Правила, актуальные абсолютно для всех типов цветов:
— не ставьте срезанные цветы на окно (они не любят сквозняки и прямые солнечные лучи),
— не ставьте цветы вблизи источников тепла (на кухне или рядом с батареей),
— не ставьте цветы рядом с фруктами (они не выносят такое соседство).
— Насколько серьезна конкуренция в цветочном бизнесе? Мы видели, как по одной сети хейтеры прошлись во всех поисковиках, на всех торговых площадках. Это что, такое золотое дно, чтобы так биться?
— Невозможно ответить однозначно. Смотрите, в Перми примерно на каждые 2200 человек приходится по 1 цветочному. В Москве — на 1900. А в европейских городах, в среднем, на 5000 человек. Конечно, это рождает конкуренцию. Опять же между кем? Премиальный цветочный не конкурирует с районным, потому что у них разная целевая аудитория. Зато с ними конкурируют розничные отделы оптовых баз, потому что аудитория и первых и вторых — это люди с небольшим бюджетом. Не нужно также исключать «личные счеты» внутри участников рынка. Кто режет большие пироги — тот чаще сражается на ножах .