Принципы разработаны на основе кодекса профессиональной этики российского журналиста, законодательства РФ, внутренних документов холдинга и международного опыта.
Мы будем распространять и комментировать только ту информацию, в достоверности которой мы убеждены и прилагать все силы, чтобы избежать ущерба кому-либо из-за ее неполноты или неточности.
Мы будем скептически относиться к информации из неофициальных источников, в том числе из социальных сетей, и будем стремиться подтверждать информацию.
Мы всегда будем стараться рассказать о позиции каждой из сторон каждой истории (конфликта). Когда событие только произошло, мы не всегда можем сразу добавить в текст комментарии других участников, но они будут появляться в новых текстах по теме. Мы также обещаем рассказывать о всех попытках получить комментарии каждой из сторон.
Мы будем искать решения, а также выявлять проблемы и нарушения закона, чтобы добиться перемен к лучшему везде, где мы работаем.
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Мы будем стараться донести сложные проблемы простым языком, чтобы максимальное количество людей смогли в них разобраться.
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