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2024 год

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Ноябрь
В Прикамье только половина семей могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру
5 ноября, 12:01
Май
Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне
22 мая, 10:07
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
20 мая, 09:59
Апрель
Затопит ли в Перми «Счастье не за горами»? Рассказывает специалист Камского БВУ
19 апреля, 07:11
В Прикамье на 56% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью
15 апреля, 09:40
Март
Какие налоговые вычеты положены пермякам в 2024 году
25 марта, 08:48
В 2024 году в Индустриальном районе Перми появится беседка-ротонда
21 марта, 12:17
В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной
19 марта, 04:36
Февраль
Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта
28 февраля, 12:45
Январь
Пермские паралимпийцы завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука
14 января, 14:51
Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году
9 января, 11:41
Выходные не заканчиваются. Календарь праздничных дней в 2024 году
9 января, 10:22
В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий
6 января, 07:17
Декабрь 2023
В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны
25 декабря 2023, 09:02

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