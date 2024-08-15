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Абитуриенты

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2024
Пермские вузы приняли рекордное количество заявлений. Что выбирают будущие студенты?
Ажиотаж наблюдается во всех топовых вузах краевой столицы.
15 августа 2024, 07:42
В Пермский государственный институт культуры зачислены студенты из 14 регионов страны
ПГИК полностью закрыл все бюджетные места.
12 августа 2024, 08:09
В Пермском Политехе поделились итогами приемной кампании
Список поступивших был опубликован на сайте вуза 7 августа.
8 августа 2024, 11:40
ПГНИУ догоняет Пермский Политех по количеству заявлений абитуриентов
В Пермский классический университет подали 18 тысяч заявлений.
23 июля 2024, 11:07
В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA
Дарья Щербакова выступит хедлайнером мероприятия.
18 июня 2024, 04:50
2011
Министерство образования и науки вводит новые правила ЕГЭ
Новый документ четко фиксирует сроки опубликования результатов экзаменов и количество абитуриентов, а также наблюдателей в аудитории.
10 сентября 2011, 09:13
В ПГУ подвели предварительные итоги приемной кампании
Прием заявлений в Пермский государственный национальный исследовательский университет завершен.
28 июля 2011, 04:40

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