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Административная ответственность

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Ноябрь
В Прикамье управляющая компания отказывалась чинить дырявую крышу больше полугода
6 ноября, 03:11
Август
Суд поддержал пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» о незаконном отключении энергии
27 августа, 06:23
Июль
В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время
18 июля, 09:28
В Прикамье редакция газеты «Шахтер» задолжала журналистам 600 тысяч рублей
16 июля, 07:15
Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта
15 июля, 08:28
Июнь
Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам
23 июня, 06:17
Апрель
Пермскую птицефабрику оштрафовали за нарушения биологической безопасности
Предприятие должно устранить нарушения
25 апреля, 13:03
Житель Прикамья оплатил штраф за зарастание земельного участка
4 апреля, 12:40
Март
В Прикамье Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику за нарушение ветеринарных норм
22 марта, 13:19
Новый руководитель пермской КСП высказал недовольство о количестве уголовных дел
21 марта, 10:35
В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД
18 марта, 07:15
Февраль
Прокуратура Перми подала в суд на муниципальный театр «У Моста»
21 февраля, 07:59
Росгвардия Перми задержала расклейщика объявлений, находящегося в федеральном розыске
6 февраля, 10:42

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