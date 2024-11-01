properm.ru
ГлавноеВсе новости

Администрация

Выбрать дату
Ноябрь
Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
1 ноября, 13:21
Октябрь
В Перми демонтировали восемь незаконных киосков
31 октября, 02:59
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Перевозчиковым
15 октября, 03:00
Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье
13 октября, 10:51
В Перми могут поднять налоги на дорогую землю и недвижимость
7 октября, 03:11
Сентябрь
Власти Перми хотят ввести туристический налог
11 сентября, 02:51
На спецоперации погиб Денис Савченко из Березников
9 сентября, 04:32
Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми
6 сентября, 10:28
При охране государственных границ погиб 22-летний срочник из Прикамья
5 сентября, 03:18
Август
Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования
27 августа, 11:15
В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер
26 августа, 05:12
Летнее кафе на городском пляже Перми оказалось вне закона
12 августа, 11:14
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым
12 августа, 10:31
Назначен исполняющий обязанности руководителя УКС Перми
Начальник Управления Ирина Чиркова задержана по подозрению во взятке
9 августа, 13:44
Директор «Пермской дирекции» может покинуть должность
5 августа, 06:21
В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем Полюховичем
1 августа, 10:09
Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко
1 августа, 09:40
Июль
Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»
Центральный район Перми возглавит вологжанин Константин Дароватовский.
25 июля, 08:06
Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском
24 июля, 08:29
Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов
23 июля, 03:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика