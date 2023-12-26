Администрация губернатора

Спецпроект

Предприниматели и ТСЖ выиграли борьбу за НТО. Киоски вернутся на улицы города?

Правила благоустройства Перми в части, запрещающей НТО, признаны недействительными, нормы закона о штрафах за размещение НТО, признаны недействительными. Предприниматели и ТСЖ готовят иски о возврате уплаченных штрафов. Но городские власти вновь придумали причину для сноса. На этот раз очень странную. Подробнее обо всем Properm.ru поговорил с председателем общественной организации «За сохранение НТО» Екатериной Безгодовой.