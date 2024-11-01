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Адвокат

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2024
Иск к экс-ректору ПГНИУ рассмотрит суд общей юрисдикции
1 ноября, 07:34
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября, 10:51
В Перми пьяный адвокат угрожал карабином персоналу и посетителям ночного клуба
28 апреля, 10:38
Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте
13 марта, 12:38
Пермский экс-адвокат, лишенный статуса после жалобы инвалида, подал в суд
Мужчина заплатил адвокату деньги за подачу иска, но так и не дождался заседания.
10 февраля, 16:31
Бывший депутат заксобрания Прикамья заочно арестован по обвинению на 300,1 млн рублей
6 февраля, 06:12
2023
Участника СВО отправили в колонию Пермского края за нарушение условного срока
7 декабря 2023, 13:36
2010
Расследование дела о крушении Боинга под Пермью продлено до февраля 2011 года
СКП опроверг слухи о прекращении уголовного дела об авиакатастрофе в 2008 году самолета авиакомпании «Аэрофлот-Норд».
1 октября 2010, 10:16

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