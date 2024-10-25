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Аэрофлот

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2024
Самолет экстренно сел в Перми из-за ухудшения самочувствия пассажира
25 октября, 03:14
Опоздавшие на самолет в Турцию пермяки отсудили у «Аэрофлота» более 270 тысяч рублей
4 октября, 06:48
«Аэрофлот» обязали свозить пару пермяков на Пхукет по крайне дешевому тарифу
15 сентября, 04:16
Пермячка через суд добилась крайне дешевого перелета в Таиланд рейсом «Аэрофлота»
13 августа, 09:50
Экипаж самолета из Москвы пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Лазер зеленого цвета светил слева от посадочного курса
2 августа, 10:37
В зимнем расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Сочи
27 июля, 06:20
В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?
15 июля, 06:16
Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Красноярска в Пермь
10 июля, 11:19
Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Предположительно, лазером могли ослепить с ул. Революции, 2а.
8 июля, 02:42
Какие рейсы отменил Аэрофлот на 7 июля?
7 июля, 09:45
«Аэрофлот» отменил завтрашние рейсы в Шереметьево из Перми в Москву и обратно
6 июля, 12:05
Пассажиру стало плохо в самолете из Москвы в Пермь
29 марта, 10:18
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
28 марта, 06:47
Компания «Аэрофлот» не пустила на борт участницу танцевальной группы DS Crew
15 марта, 11:43
Пермский Роспотребнадзор судится с «Аэрофлотом» из-за отмененных билетов в Таиланд
20 января, 14:20
В пермской прокуратуре назвали предварительную причину долгой посадки самолета
17 января, 12:08
2023
Авиарейс из Москвы в Пермь задерживается на семь часов
14 декабря 2023, 16:37
«Аэрофлот» будет чаще летать из Москвы и Питера в Пермь в новогодние праздники
25 ноября 2023, 05:18
«Аэрофлот» объяснил, почему разлучил маму и грудного ребенка
По словам представителей авиакомпании, ребенка заставили унести из бизнеса в эконом в целях безопасности.
26 октября 2023, 07:39
Комик с ТНТ вступил в конфликт с «Аэрофлотом» из-за мест в самолёте
25 октября 2023, 11:48

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