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Аэропорт

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Ноябрь
В пермском аэропорту рассказали, повлиял ли снегопад на прием и отправку рейсов
2 ноября, 11:00
Октябрь
В трех минутах езды от пермского аэропорта открылся Chicken
31 октября, 08:57
Рейс до Перми экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за больного пассажира
17 октября, 09:16
В аэропорту Перми уменьшилось число рейсов, но пассажиров прибавилось
11 октября, 07:47
Подрядчик расторг контракт на проведение реконструкции аэропорта Большое Савино
9 октября, 05:42
Жительница Кузбасса устроила дебош в новосибирском аэропорту
Нарушительницу и ее подругу привлекли к штрафам.
8 октября, 12:36
Появились прямые рейсы из Перми в Индию и Таиланд
1 октября, 12:53
Сентябрь
Авиакомпания «Азимут» просит допустить ее к выполнению рейсов из Перми в Ташкент
28 сентября, 13:51
Бистро русской кухни «Матрёшка» появится в пермском аэропорту
23 сентября, 06:51
Компания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку
20 сентября, 07:09
Снос старого терминала аэропорта Большое Савино завершится к 12 октября
16 сентября, 15:52
Пермяки больше не смогут улететь в Турцию. Это на самом деле так?
В соцсетях и СМИ стала распространяться информация о закрытии турецких курортов для россиян.
5 сентября, 10:52
Прекращены субсидируемые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул
3 сентября, 04:09
Возобновились прямые рейсы из Перми на остров Пхукет в Таиланде
2 сентября, 07:00
Август
Перевозчик отсудил убытки у аэропорта Перми после инцидента с турецким Boeing
28 августа, 05:13
В Перми начали демонтировать старый терминал аэропорта
27 августа, 07:17
Расширение парковки у пермского аэропорта подешевело на четыре миллиона
21 августа, 10:54
Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет
19 августа, 09:48
Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира
19 августа, 07:20
Зимой пермяки смогут полелеть в Индию
18 августа, 08:56

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