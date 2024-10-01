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Аэропорт Большое Савино

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Октябрь
Появились прямые рейсы из Перми в Индию и Таиланд
1 октября, 12:53
Сентябрь
Из Перми в Красноярск можно будет улететь субсидированным рейсом
26 сентября, 10:14
Август
Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира
19 августа, 07:20
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся с 29 ноября
6 августа, 13:46
Июль
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
31 июля, 12:39
Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Красноярска в Пермь
10 июля, 11:19
Июнь
Из Перми в Удмуртию можно будет добраться меньше, чем за час
14 июня, 12:11
Май
Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе
Группа «Красим забор» создала арт-объект в бывшем музее авиации.
22 мая, 06:45
Пилоты самолета рейса «Пермь-Анталья» сообщили о попытке ослепления лазером
Неизвестный светил в кабину лайнера в Перми
17 мая, 12:55
От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч рублей
6 мая, 05:49
Апрель
Преступника, из-за которого пришлось сажать самолет в Перми, оштрафовали
27 апреля, 07:57
К компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, предъявили новую претензию
20 апреля, 11:26
Пермяки не могут улететь из Казани из-за украинского беспилотника
17 апреля, 09:15
В мае из Перми можно будет улететь в Барнаул
До столицы Алтая можно будет добраться дважды в неделю.
3 апреля, 11:31
Март
От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 75 миллионов
30 марта, 15:20
Назван размер самого дорогого перелета из Перми и обратно
27 марта, 07:01
В мае из Перми вновь можно будет улететь в Мурманск
21 марта, 05:20
Еще один турецкий лоукостер готов выполнять рейсы Пермь-Анталья
15 марта, 08:57
В апреле авиакомпания NordStar запустит перелеты по маршруту Пермь-Казань
Полёты пока планируются до конца сентября.
14 марта, 13:12
Из Перми в Махачкалу будут летать две авиакомпании
12 марта, 06:05

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