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Аэропорт пермь

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Октябрь
В аэропорту Перми уменьшилось число рейсов, но пассажиров прибавилось
11 октября, 07:47
Сентябрь
Бистро русской кухни «Матрёшка» появится в пермском аэропорту
23 сентября, 06:51
Снос старого терминала аэропорта Большое Савино завершится к 12 октября
16 сентября, 15:52
Август
Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет
19 августа, 09:48
Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира
19 августа, 07:20
Зимой пермяки смогут полелеть в Индию
18 августа, 08:56
Найден подрядчик — строитель новой диспетчерской вышки в Большом Савино
5 августа, 14:53
Июль
Из Перми осенью можно будет улететь в Минводы субсидированным рейсом
23 июля, 09:20
В Пермском крае ограничат движение из-за проведения авиафестиваля «Крылья Пармы»
Временные транспортные ограничения введут на территории Пермского края уже 13 июля
8 июля, 07:17
Июнь
В Перми пока не могут найти строителя командно-диспетчерского пункта в аэропорту
25 июня, 05:21
Май
Власти Прикамья прорабатывают тему запуска авиарейса Пермь-Бухара
23 мая, 05:33
Пермякам запретили брать в самолет штопоры и ртутные тонометры
21 мая, 12:31
От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 100 тысяч рублей
6 мая, 05:49
Март
На борту самолета Пермь — Москва пассажиру стало плохо
28 марта, 03:29
Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы
25 марта, 10:31
В апреле пермяки снова смогут улететь прямым рейсом в Баку
9 марта, 10:49
Транспортная прокуратура выявила нарушения в пермском аэропорту
6 марта, 15:29
Февраль
Пассажир рейса до Перми разбил окно в аэропорту Шереметьево
12 февраля, 11:15
Пермяки не могут вернуться из Сочи из-за проливного дождя
6 февраля, 02:47
Январь
Самолеты на субсидируемых рейсах из Перми в Ярославль заполняются только на 26%
27 января, 05:40

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