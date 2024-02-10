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Февраль
Пермский театр оперы и балета покажет онлайн-трансляцию оперы «Золотой петушок»
10 февраля, 11:38
В Минтербезе ответили, как сериал «Слово пацана» повлиял на молодежь Пермского края
9 февраля, 08:34
Январь
Только с опытом работы. В Перми ищут актеров в новый сериал
15 января, 04:41
Октябрь 2023
Пермские кинотеатры начали показывать запрещенный фильм Кристофера Нолана
Цифровой релиз картины пока не состоялся. Посмотреть в интернете ее можно только в низком качестве.
13 октября 2023, 03:39
Пермский фестиваль «Просвет» перенесли на декабрь из-за выставки «Россия» на ВДНХ
9 октября 2023, 07:47
Антон Богданов рассказал о причинах возвращения в последний сезон «Реальных пацанов»
9 октября 2023, 03:16
Новый сезон «Реальных пацанов» станет последним
Создатели обещают возвращение многих персонажей и красивое завершение основных сюжетных линий.
2 октября 2023, 10:49
Сентябрь 2023
После двухлетнего перерыва в Пермь вернется фестиваль «Просвет»
26 сентября 2023, 10:50
На молодежном фестивале «Соседи» в Перми выступит поп-певец Коста Лакоста
Ранее он записывал совместные треки с Лолитой и Элджеем.
21 сентября 2023, 06:30
Стало известно, когда Пермская синематека переедет в «Кристалл»
13 сентября 2023, 08:36
Пермские кинотеатры не покажут «Оппенгеймер» из-за запрета властей
Премьера фильма во всем мире прошла еще летом.
7 сентября 2023, 08:08
Для съемок фильма в Пермском крае ищут красный Nissan и актеров массовки
Съемочный процесс продлится почти полтора месяца.
4 сентября 2023, 05:19
Пермские кинотеатры будут показывать «Барби» несмотря на осуждение фильма Минкультом
Мировая премьера фильма состоялась еще летом, но не в РФ в связи со спецоперацией.
2 сентября 2023, 07:03
Август 2023
В Перми ищут дублера для актера Владимира Ильина
Съемки кинокартины будут проходить в Губахе.
30 августа 2023, 13:12
Спецпроект
Опасные яйца и рост цен на бензин. Главные новости недели в Пермском крае
Рассказываем, какими новостями запомнились последние несколько дней.
Названа дата показа в Перми фильма «Барби»
В остальном мире премьера фильма состоялась еще 21 июля.
14 августа 2023, 06:16
Спецпроект
В центре Перми открылся фестиваль уличных театров «Флюгер». Фоторепортаж
Творческие коллективы из разных городов России исполняют пантомимы и трюки для детей и взрослых.
В Перми перекроют эспланаду из-за подготовки к фестивалю «Флюгер»
11 августа 2023, 02:40
Фестиваль уличных театров «Флюгер» в эти выходные пройдет в Перми
Посетить мероприятия фестиваля смогут все желающие.
10 августа 2023, 03:38
В центре Перми бесплатно выступят группа «Ленинград» и Лев Лещенко
Концерты пройдут напротив Театра-Театра.
8 августа 2023, 06:44

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