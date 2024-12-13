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Африка

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2024
Еще один сотрудник пермского предприятия попал в больницу после командировки в Африку
13 декабря 2024, 15:02
2014
От лихорадки Эбола умерли уже более двух тысяч человек
Смертность среди зараженных составляет около 50%.
6 сентября 2014, 07:46
ВОЗ признала чрезвычайной ситуацию с распространением африканского вируса
Зарегистрирована крупнейшая вспышка вируса Эбола с момента его первого обнаружения в 1976 году.
9 августа 2014, 06:43

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