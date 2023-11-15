properm.ru
ГлавноеВсе новости

Агишева

Выбрать дату
2023
Член общественной палаты Прикамья дойдет до Верховного суда
Надежда Агишева с мая пытается обжаловать действия сотрудников ФСБ, пришедших к ней с обыском.
15 ноября 2023, 07:21
2019
На Компросе снова вырубают липы
На этот раз рабочие уничтожили два дерева. Спиливали их ночью, но внимательные пермяки все равно заметили работы.
2 октября 2019, 04:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика