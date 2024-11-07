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Актер

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2024
Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» актер впервые победил во всероссийской премии
7 ноября, 10:33
Пермский театр ищет мужчину на роль Старшего Брата из романа «1984» Джорджа Оруэлла
9 сентября, 03:02
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
6 сентября, 07:24
В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален Делон
18 августа, 06:18
Заслуженный артист России умер в Перми после долгой болезни
Актеру было 78 лет.
26 июля, 12:04
Видео. Вышел тизер сериала «Юг» с юным актером «Слова пацана» из Лысьвы в главной роли
24 июля, 06:39
На 82-м году жизни в Перми скончался заслуженный артист России
Анатолий Нагогин служил в Пермском Театре-Театре с 1971 года.
22 апреля, 16:06
В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках
11 апреля, 11:33
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Пара назвала сына Кириллом.
5 апреля, 04:15
«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни
Актер сейчас живет в Москве, но для съемок видео он вернулся в Лысьву.
27 февраля, 07:27
«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края
Рассказываем, о чем говорил Ярослав Могильников.
24 февраля, 12:58
Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о съемках в сериале про Ломоносова
Богданов пояснил, что роль ему была близка.
13 февраля, 09:09
Звезда «Слова пацана» из Пермского края сыграет в боевике о китайских коммунистах
Пока неизвестно, кого будет играть Могильников.
7 февраля, 03:03
2023
Умер пермский актер Сергей Пепеляев, сыгравший в фильме «Географ глобус пропил»
22 декабря 2023, 04:59
В скандальном сериале «Слово пацана» сыграл 12-летний парень из Пермского края
Актер исполнил роль мальчика по кличке Лампа.
11 декабря 2023, 09:03
Пермяк сыграл роль бандита Ромы Колика в сериале «Слово пацана»
Для актера эта роль стала первой.
11 декабря 2023, 07:35
Актер из Лысьвы призвал не подражать героям сериала «Слово пацана»
Парень посоветовал заниматься саморазвитием, а не создавать банды.
6 декабря 2023, 11:10
Молодой пермский актер снялся в сериале про влюбленных адвокатов
Комедия выйдет на СТС.
16 ноября 2023, 08:36
Пермский актёр Евгений Лямин сыграл в мистической комедии
Сериал «Стой! Не то мама будет гадать» выходит на канале ТВЗ 23 октября
19 октября 2023, 12:33
«Звезда, не звезда — все равно». Пермская актриса Катерина Шпица опоздала на самолет
Пресс-конференция кинофестиваля «Лампа» состоится без Шпицы.
5 октября 2023, 08:56

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