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Актеры

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Сентябрь
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
6 сентября, 07:24
Август
Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. Фоторепортаж
22 августа, 12:56
Июль
До 2030 года в Перми планируют открыть крупный киноцентр
15 июля, 03:03
Жить стало веселее. В Прикамье резко вырос спрос на работников творческих профессий
12 июля, 06:49
Июнь
В июле в Перми стартуют съемки комедии «Аэропорт»
Кинокомпания начала поиск актеров и дублеров.
27 июня, 08:17
В Перми пройдут съёмки фильма о семье Романовых. Кто в нем сыграет?
4 июня, 07:16
Апрель
Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина
11 апреля, 05:43
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Пара назвала сына Кириллом.
5 апреля, 04:15
Декабрь 2023
В Пермском крае ищут «устрашающих» и «конкретных» парней для съемок в сериале
13 декабря 2023, 09:33
В скандальном сериале «Слово пацана» сыграл 12-летний парень из Пермского края
Актер исполнил роль мальчика по кличке Лампа.
11 декабря 2023, 09:03
Пермяк сыграл роль бандита Ромы Колика в сериале «Слово пацана»
Для актера эта роль стала первой.
11 декабря 2023, 07:35
Ноябрь 2023
Молодой пермский актер снялся в сериале про влюбленных адвокатов
Комедия выйдет на СТС.
16 ноября 2023, 08:36

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