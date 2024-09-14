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Актриса

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Сентябрь
Актриса и ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приехала в Пермь. Причина
14 сентября, 06:37
Июль
В Перми умерла народная артистка России Лидия Аникеева
Актриса сыграла около сотни ролей в пермском «Театре-Театре».
24 июля, 13:14
Май
Пермячка Катерина Шпица впервые надела военную форму для съемок сериала
Актриса сыграла роль летчицы, мечтающей отомстить за смерть любимого.
11 мая, 10:40
Декабрь 2023
Актриса из Перми снялась в экранизации романа Достоевского
Действия «Преступления и наказания» перенесены в наше время.
3 декабря 2023, 13:16
Октябрь 2023
Умерла актриса Пермского театра кукол Вера Оськина
31 октября 2023, 05:45
«Звезда, не звезда — все равно». Пермская актриса Катерина Шпица опоздала на самолет
Пресс-конференция кинофестиваля «Лампа» состоится без Шпицы.
5 октября 2023, 08:56

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