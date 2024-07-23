properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Акционеры

Выбрать дату
2024
Суд не отдал на хранение государству имущество «Порта Пермь»
В мае полиция возобновила расследование уголовного дела о хищении недвижимости порта.
23 июля 2024, 12:41
Пермский застройщик АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей
Чистая прибыль предприятия в 2023 году составила 375 млн рублей.
30 апреля 2024, 10:31
2013
У Перминвестбанка появились новые московские инвесторы
Новыми владельцами банка стали Геннадий Гольдин, Дмитрий Смиренов и Максим Сорокин, а также компания «ОрионСтрой».
16 января 2013, 04:59
2010
Пермь в заголовках: среда
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий среды, 6 октября.
6 октября 2010, 13:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика