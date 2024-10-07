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2024
В Прикамье стартовала двухнедельная осенняя «Монетная неделя»
7 октября, 04:59
В пермских электричках объявили бесплатный проезд для кошек и собак
19 сентября, 10:06
До 10 октября пермяки смогут оплатить долги за капитальный ремонт без пени
19 сентября, 03:44
Пермяки смогут посетить показы кинофестиваля «Флаэртиана» за полцены. Как это сделать
14 сентября, 11:34
Арт-объект «Скарабей» вернут в пермский Сад камней
26 июля, 08:25
В Прикамье открылась регистрация участников «Тотального диктанта-2024»
В Перми диктант можно написать на 22 площадках
11 апреля, 04:19
Завтра в Перми стартуют курсы подготовки к Тотальному диктанту
Сам диктант пройдёт 20 апреля.
3 апреля, 09:35
В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
25 февраля, 07:33
В Перми призывают проститься с легендарной моделью трамвая
20 февраля, 06:05
Рядом с Пермским театром оперы и балета пройдет традиционная акция «Собака Обнимака»
12 февраля, 03:44
2023
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» пришла пора «Весеннего обновления»
5 апреля 2023, 06:51

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