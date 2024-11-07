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Александр Бастрыкин

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Ноябрь
Бастрыкин заинтересовался падением льда на пенсионерку в Перми
7 ноября, 10:01
Октябрь
Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье
30 октября, 08:18
Бастрыкин ждет результаты проверки по ситуации со строительством мечети в Курье
28 октября, 05:35
По обращению многодетных семей из Кудымкара Бастрыкин распорядился возбудить дело
6 октября, 11:53
Спецпроект
Ключи «от прокурора». Краю нужно десятки лет, чтобы раздать сиротам положенное жилье
Очередь на получение квартир в Пермском крае уменьшается неспешно, люди зачастую надеются исключительно на помощь прокуратуры и судебные решения.
Сентябрь
Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми
30 сентября, 09:12
Александру Бастрыкину предложили запретить две организации мусульман
17 сентября, 17:55
Александр Бастрыкин ждет доклада по делу обманутого супругой участника СВО
12 сентября, 15:16
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доме в Перми
12 сентября, 08:57
Александр Бастрыкин ожидает доклада по рухнувшей стене в пермском общежитии
11 сентября, 16:07
Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
7 сентября, 08:47
Август
Глава СУ СКР поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Перми
22 августа, 09:05
Александр Бастрыкин ждет доклада об избиении 14-летнего подростка в Перми
14 августа, 16:40
Травмы спортсменов и интерес Бастрыкина привели к закрытию экстрим-парка в Перми
14 августа, 08:58
Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой многодетной матери из Юсьвы
8 августа, 15:08
Июль
Бастрыкин ждет доклада по делу пермячки, вывезшей почти 600 детей за границу
30 июля, 14:11
Председатель Следкома заинтересовался ситуацией вокруг стадиона в Перми
Александр Бастрыкин поручил провести проверку происходящего вокруг «Трудовых резервов».
28 июля, 05:40
Александр Бастрыкин затребовал от пермского Следкома доклада об убитом мальчике
Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
12 июля, 14:57
Бастрыкин ждет доклада по травмам пермских подростков в экстрим-парке
9 июля, 11:19
Бастрыкин ждет отчета о травмировании арматурой на станции в Прикамье
Молодой человек насквозь поколол ногу металлическим штырем.
3 июля, 16:12

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