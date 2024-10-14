properm.ru
ГлавноеВсе новости

Александр репин

Выбрать дату
2024
Самые богатые строители Пермского края в 2023 году
14 октября, 13:00
Собственник «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM
5 августа, 03:24
Пермский миллиардер и музей PERMM не смогли заключить мировое соглашение
14 мая, 05:47
Пермский миллиардер, пытавшийся стать губернатором, оформляет второе гражданство
8 мая, 07:39
Обвиняемый во взятке майор спецслужбы из Прикамья оспаривает арест его Range Rover
14 февраля, 07:02
Минкульт считает, что здание музея PERMM передано Александру Репину без нарушений
13 февраля, 15:35
Пермский миллиардер подал в суд на музей современного искусства PERMM
13 февраля, 12:12
Сын пермского миллиардера потерял 30 млн рублей, доверившись брокерам
17 января, 09:42
2021
«Сатурн-Р» планирует подарить школу в ЖК «Арсенал» Владимиру Путину
Здание школы готово к эксплуатации, однако его судьба еще не решена.
31 марта 2021, 13:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика