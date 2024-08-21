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Александр телепнев

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Август
Экс-депутат пермского Заксобрания останется в колонии
21 августа, 12:56
Апрель
Экс-депутат из Прикамья Телепнев, устроивший дебош в баре, останется в колонии
23 апреля, 05:28
Экс-депутат Заксобрания пытается еще раз смягчить свое наказание
В марте его уже перевели в колонию-поселение.
2 апреля, 15:35
Январь
Жалобу экс-депутата, устроившего дебош в пермском баре, рассмотрят в феврале
5 января, 05:58
Декабрь 2023
Экс-депутат ЗС Прикамья вновь пытается обжаловать приговор за дебош в баре
9 декабря 2023, 11:59

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