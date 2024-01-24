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Александра марданова

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2024
В Перми экс-пристава Марданову приговорили к пяти годам колонии, но дали отсрочку
24 января, 06:27
2023
Бывшего главного пристава Прикамья оставили в СИЗО до середины июля
19 апреля 2023, 05:31
2019
Главе приставов Игорю Кожевникову инкриминируют взятку в миллион рублей
Вместе с ним по делу проходит еще одна экс-начальница подразделения ФССП, которая также находится под стражей.
25 июля 2019, 07:05

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