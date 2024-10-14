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Алексей Дёмкин

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2024
Самые богатые строители Пермского края в 2023 году
Properm.ru продолжает рассказывать о лидерах топ-100.
14 октября 2024, 13:00
2023
Бывшего мэра Перми Алексея Демкина исключили из совета по патриотическому воспитанию
Место бывшего градоначальника в совете займет новый глава Перми Эдуард Соснин.
15 ноября 2023, 05:39
После смены работы бывший мэр Перми Алексей Дёмкин ушел в отпуск
В кабинете, который экс-градоначальник будет занимать на посту вице-премьера, идет ремонт.
4 июля 2023, 06:06
Заместители Алексея Дёмкина продолжат работу в мэрии Перми
Чиновники будут работать до утверждения нового градоначальника.
3 июля 2023, 03:23
Что мы знаем об Ольге Андриановой — первой в истории женщине, возглавившей Пермь
УФАС, минимущества, Инспекция по охране памятников и хорошие отношения с Дмитрием Махониным.
27 июня 2023, 09:07
Алексей Дёмкин анонсировал появление торта «Пермь»
Фирменный торт главе города принесли основательницы кондитерской «Классика жанра»
30 мая 2023, 14:44
Городская дума рассмотрит вопрос награждения семейного бизнеса Дёмкиных грамотой
Профильный комитет одобрил рассмотрение вопроса на пленарке.
16 мая 2023, 13:02
Власти проверят «Новогор-Прикамье» после провала машины под асфальт в Перми
Водитель провалившегося автомобиля не пострадал.
24 марта 2023, 10:41
Спецпроект
Кому принадлежит Пермь. Мэр города Алексей Дёмкин как местный Дон Корлеоне
Богатейший на Урале глава города. Представитель крупнейшей строительной династии Перми. Самый закрытый от народа мэр. Это, пожалуй, самая емкая характеристика.

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