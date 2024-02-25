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Алексей марков

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2024
Краевой наркодиспансер возглавил бывший глава пермского перинатального центра
Должность главврача краевого перинатального центра занял Алексей Марков.
25 февраля 2024, 13:08
2015
Мэра Александровска лишили водительских прав
Алексей Марков был задержан сотрудниками ГИБДД 18 июля. Полицейским показалось, что глава города управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
27 августа 2015, 04:33
Рассмотрение дела в отношении главы Александровска перенесли
Возникла необходимость предоставления дополнительных доказательств. Суд над Алексеем Марковым состоится 26 августа.
11 августа 2015, 11:07

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