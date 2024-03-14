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Алексей навальный

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Март
Активистка из Березников назвала причину массовых обысков в Пермском крае
14 марта, 12:57
Февраль
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
Он умер в ИК №3 в поселке Харп
16 февраля, 11:26
Сентябрь 2023
Экс-глава пермского штаба Навального проиграл апелляцию о клейме иноагента
2 сентября 2023, 09:53
Август 2023
Экс-глава пермского штаба Навального отсудил у РФ 6 500 евро за незаконное задержание
24 августа 2023, 09:10

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