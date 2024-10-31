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Алендвик

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2024
В трех минутах езды от пермского аэропорта открылся Chicken
В кафе установлено табло времени вылетов и прилетов самолетов.
31 октября 2024, 08:57
В Перми здание ресторана Chicken подешевело на 20 миллионов рублей
Сейчас помещение выставлено на продажу за 115 млн рублей.
24 мая 2024, 08:10
2016
В Перми открывается второе кафе «правильного фастфуда»
Новый бренд теперь будет носить название «Точитос» - производное от жаргонного «точить» с мексиканским оттенком.
10 июня 2016, 05:00
В мае «Алендвик» планирует открыть кафе нового формата в ТРК «СпешиLove»
В компании уверяют — новый фастфуд не вредит здоровью, так как готовится по принципиально новой технологии.
19 апреля 2016, 11:20
2015
Спецпроект
Арендаторы как заложники заложников: «Съезжать в Перми некуда и дорого»
Собственники торговых центров, управляющие компании и арендаторы обменялись проблемами, хотя это больше напоминало обмен ударами.
2010
Затопчут ли «Цыплята» «McDonald`s»?
Монополист пермского фаст-фуда готов бросить вызов крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания.
10 сентября 2010, 04:17

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