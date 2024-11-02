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Алименты

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2024
Судебные приставы встретили должника по алиментам из Кунгура на вокзале
2 ноября, 08:26
Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего миллион на содержание своих детей
17 октября, 07:07
Два пермяка отправились на СВО, чтобы выплатить полумиллионные долги по алиментам
12 сентября, 05:46
Приставы из-под земли достали должницу-алиментщицу из Кочево
Ее долг перед дочерью превышал 150 тысяч рублей.
2 сентября, 05:55
Суд ограничил в родительских правах 21-летнюю мать из Пермского края
2 августа, 06:21
Пермяк накопил более чем миллионную задолженность по алиментам
5 июля, 16:49
Приставы в Перми обнаружили алиментщика-нигерийца, записавшись к нему на курсы
10 июня, 05:31
Пермяка сняли с поезда из-за долга по алиментам в 450 тысяч рублей
3 июня, 05:57
Суд в Перми отправил мать на исправительные работы за крупный долг по алиментам
7 мая, 05:20
Пермячка лишилась свободы за отказ помогать сыну-инвалиду
27 марта, 03:18
Пермяк на ходу выпрыгнул из автомобиля, чтобы не помогать дочерям
Мужчина задолжал детям 400 тыс. рублей.
14 марта, 05:21
Житель Александровска задолжал более миллиона рублей на содержание дочери
13 марта, 13:11
Жительница Кудымкара накопила долг по алиментам на 1,3 млн рублей. Суд вынес приговор
2 марта, 13:15
За год приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 1,4 миллиарда рублей
12 февраля, 05:42
Суд наказал пермяка, который не хотел заботиться о престарелой матери
25 января, 06:42
Риелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартиры
23 января, 05:33
2023
В Прикамье ищут мать, задолжавшую своему 13-летнему сыну более 1,5 миллионов рублей
29 ноября 2023, 06:11
Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего своим детям более 2 миллионов рублей
24 ноября 2023, 13:33
Пермяк погасил долг по алиментам на двоих сыновей после возвращения с СВО
26 октября 2023, 07:58
Алиментщица из Чусового задолжала двум своим детям более 760 тысяч рублей
28 сентября 2023, 13:30

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