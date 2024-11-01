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Алкоголь

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Ноябрь
Примут ли в Прикамье «полусухой закон», или Сколько пьют в крае на самом деле
1 ноября, 07:17
Октябрь
В ноябре в Прикамье могут ограничить работу «наливаек»
29 октября, 10:32
В Прикамье принят закон о появлении вытрезвителей с 2025 года
16 октября, 03:34
Пермяки стали больше покупать эзотерических товаров на маркетплейсах
5 октября, 07:36
В Прикамье предлагают ввести ограничения на время работы «наливаек» в домах
2 октября, 10:42
Сентябрь
В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении
16 сентября, 12:15
Август
В Прикамье определились с днем на запрет продажи алкоголя
26 августа, 16:50
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
22 августа, 08:13
Вытрезвители в Пермском крае могут появиться уже в январе 2025 года
21 августа, 04:25
Суд ограничил в родительских правах 21-летнюю мать из Пермского края
2 августа, 06:21
С начала 2024 года в Перми произошло 93 случая отравления алкоголем
1 августа, 10:55
Июль
На Прикамье 30 июля обрушится мощная магнитная буря
29 июля, 11:10
В день ВДВ 2 августа в Прикамье запретят продавать алкоголь
Нарушение запрета грозит административным штрафом.
29 июля, 11:00
Появились подробности гибели мужчины на реке Сергинка в Прикамье
21 июля, 14:48
На территории Пермского края введут сухой закон. Но не везде
17 июля, 08:41
Ристалище и этноклоунада. Опубликована программа фестиваля «Зов Пармы»
17 июля, 08:10
В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси
11 июля, 11:26
Май
В Прикамье возрождают вытрезвители
31 мая, 12:38
В Перми в магазине запретили продавать алкоголь из-за близости детского сада
31 мая, 10:37
Продавец из Перми осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним
21 мая, 15:55

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