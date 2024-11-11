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Алкогольное опьянение

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2024
В Пермском крае шестиклассника наградили за сообщение о пьяном водителе
11 ноября 2024, 11:49
В Пермском крае задержали пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами
15 октября 2024, 09:15
В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП
Основными причинами аварий оказались превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.
5 октября 2024, 11:04
В Прикамье мужчину признали виновным в убийстве своего брата
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы.
30 сентября 2024, 03:00
В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода
Материалы расследования переданы правоохранительным органам.
13 сентября 2024, 05:49
Вытрезвители в Пермском крае могут появиться уже в январе 2025 года
Появятся они в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
21 августа 2024, 04:25
В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
20 августа 2024, 10:10
В Нытве пьяный 40-летний водитель УАЗа врезался в стену здания
14 мая 2024, 06:11
Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
30 апреля 2024, 05:03
Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке
В отношении подростка возбуждены три уголовных дела.
13 марта 2024, 12:36
Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой
11 марта 2024, 14:14
2014
В Пермском крае водитель лесовоза устроил ДТП, после чего напился
Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.
16 февраля 2014, 05:58
2013
Уличив супругу в измене, пьяный житель Лобаново убил соперника
Сначала обвиняемый избивал мужчину руками и ногами, затем, когда тот упал, скинул ему на голову швейную машину и телевизор.
18 января 2013, 05:01
2012
В Суксунском районе пьяная женщина совершила виртуальное убийство мужа
Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Она была уверена, что стала убийцей.
11 декабря 2012, 09:22

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