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Алла Платонова

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2024
Театры и музеи Перми помогут придумать название «инфекционному» скверу
27 ноября 2024, 05:49
Новым замглавы минкульта Пермского края стал экономист
Предыдущий замминистра ведомства занимал эту должность с осени 2023 года.
1 ноября 2024, 08:52
Первая выставка в новом здании художественной галереи откроется к концу 2024 года
Галерея уже завершает переезд на территорию бывшего завода им. Шпагина.
23 июля 2024, 07:22
Автор «Пермских ворот» выступил против переноса объекта на новое место
Изначально арт-объект не был задуман в качестве монументальной скульптуры.
20 июня 2024, 07:46
Пермяки и гости региона за год 42 миллиона раз посетили учреждения культуры края
Этот показатель за три года вырос в более чем полтора раза.
14 марта 2024, 14:51
В обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет первый концерт
На сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр.
24 января 2024, 09:34
2023
Проект нового оперного театра в Перми отправят на экспертизу до конца года
Разработка документации замедлилась из-за проблем с финансирование.
6 сентября 2023, 10:11

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