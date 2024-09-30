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Альпинизм

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2024
Пермячка на велосипеде добралась до Северного Кавказа и поднялась на Эльбрус
Путешествие Пермь-Эльбрус заняло у девушки полтора месяца.
30 сентября 2024, 05:18
2014
60 кошек за год: доцент УрФУ стал альпинистом, чтобы спасать животных
Преподавателю физических дисциплин понадобилось всего два месяца, чтобы самостоятельно освоить опасный вид спорта.
7 октября 2014, 17:05
В Перми появится школа альпинизма и скалолазания
Организация планирует разместить свои филиалы во всех районах города.
21 апреля 2014, 07:00
2013
В конце марта в Перми пройдет Чемпионат России по скалолазанию
В Пермь съедутся сильнейшие скалолазы из более чем 20 регионов России.
26 марта 2013, 10:29

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