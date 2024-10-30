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Амкар

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Октябрь
«За игру не стыдно». «Амкар Пермь» вылетел из FONBET Кубка России
30 октября, 04:19
«Амкар Пермь» завершил сезон победой, но выйти в высший дивизион не смог
19 октября, 13:49
Футболисты «Амкара» победили на своем поле со счетом 1:0
15 октября, 16:39
«Амкар Пермь» не сумел на своем поле обыграть «Оренбург-2»
6 октября, 04:50
Сентябрь
«Амкар Пермь» остался на первом месте турнирной таблицы после нулевой ничьи на выезде
28 сентября, 14:55
«Амкар Пермь» вышел в пятый раунд Кубка России после домашней победы
24 сентября, 16:48
ФК «Амкар Пермь» вышел в следующий раунд Кубка России
4 сентября, 05:43
«Амкар Пермь» оспаривает решение о сносе павильона с фан-атрибутикой
3 сентября, 05:59
Август
Пермский ФК «Амкар» проиграл самарской команде «Крылья Советов-2»
31 августа, 12:39
Футболисты «Амкара» дома обыграли гостей из «Пари НН-2»
17 августа, 11:57
В возрасте 73 лет скончался легенда пермского футбола Владимир Соловьев
17 августа, 04:38
«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице
Пермяки не сумели забить гостям из Новотроицка.
4 августа, 04:46
Июль
«Амкар Пермь» одержал победу над казанским «Соколом»
29 июля, 06:23
ФК «Амкар» взял в аренду 19-летнего полузащитника из Оренбурга
Данил Капустянский может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и нападающего.
25 июля, 15:09
В состав пермского «Амкара» пришел полузащитник из омского «Иртыша»
15 июля, 10:33
«Амкар Пермь» дома выиграл матч с «Ладой-Тольятти»
Это была последняя игра перед летним перерывом.
6 июля, 12:54
Июнь
Состав пермского «Амкара» пополнил защитник из «Тюмени»
28 июня, 08:15
«Амкар Пермь» не смог на домашнем поле переиграть кировское «Динамо»
Победа во встрече могла вывести пермяков на первое место в группе
9 июня, 09:52
«Амкар Пермь» выпустил лимитированную коллекцию банных принадлежностей
8 июня, 06:27
Май
ФК «Амкар Пермь» выиграл матч в Нижнем Новгороде
Следующая игра — через неделю.
11 мая, 14:13

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