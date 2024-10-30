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Амкар-Пермь

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Октябрь
«За игру не стыдно». «Амкар Пермь» вылетел из FONBET Кубка России
30 октября, 04:19
Футболисты «Амкара» победили на своем поле со счетом 1:0
15 октября, 16:39
Сентябрь
«Амкар Пермь» вышел в пятый раунд Кубка России после домашней победы
24 сентября, 16:48
Июль
ФК «Амкар» взял в аренду 19-летнего полузащитника из Оренбурга
Данил Капустянский может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и нападающего.
25 июля, 15:09
Май
ФК «Амкар Пермь» выиграл матч в Нижнем Новгороде
Следующая игра — через неделю.
11 мая, 14:13
«Амкар Пермь» на домашнем стадионе победил «Динамо-Барнаул»
4 мая, 04:56
Апрель
«Амкар-Пермь» побеждает «Носту» из Новотроицка
Красно-чёрные забили три безответных гола.
28 апреля, 05:36
Март
«Амкар Пермь» на сборах в Краснодарском крае выиграл матч с новотроицкой «Ностой»
18 марта, 06:20
«Амкар-Пермь» победил «Ладу-Тольятти» на сборах
13 марта, 05:16
Январь
В «Амкар Пермь» вернулся бывший защитник Андрей Придюк
24 января, 07:58

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