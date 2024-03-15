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Англия

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2013
В Лондоне, где накануне рухнул вертолет, сегодня загорелся поезд
ЧП привело к срыву расписания движения транспорта на железнодорожном вокзале.
17 января 2013, 10:45
2011
«Агента 007» застукали в гей-баре с любовником
Поклонники самой популярной в мире саги про неуловимого агента 007 оказались шокированы новостями о личной жизни актера Дэниела Крейга.
5 ноября 2011, 10:15
2010
Мэри Бэйл заразила всю Англию "котометанием"
Поступок 45-летней женщины виртуально может повторить каждый.
11 сентября 2010, 14:12
Футболисты «Амкара» могут сыграть на «Уэмбли»
Захари Сираков и Георги Пеев получили приглашение в сборную Болгарии.
23 августа 2010, 07:42

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