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Аномалия

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2024
Пермский метеоролог раскрыл причину аномально холодного мая за последние 25 лет
Кроме того, ученый ответил, повлияло ли майскую погоду в Перми глобальное потепление.
22 мая 2024, 09:32
2011
Природная аномалия: В центре Перми распустились почки на вербах
Биологи указывают на то, что причиной этого стали перепады температуры воздуха: вслед за резким похолоданием наступила оттепель.
8 декабря 2011, 11:46
В Перми ожидается аномально холодная неделя
Холодный арктический циклон придет с Ямала и продержится как минимум семь дней.
11 февраля 2011, 12:29
Пермский край завалит снегом
В ночь с 24 на 25 января сугробы в Перми подрастут на 10-20 сантиметров.
24 января 2011, 06:45

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