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Аномальная погода

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Ноябрь
В Пермском крае ожидаются опасные природные явления
3 ноября, 04:20
На дорогах Прикамья вводится временное ограничение движения для грузового транспорта
2 ноября, 09:44
Октябрь
В Пермь пришли аномальные холода
12 октября, 13:38
В пермских лесах закончен противопожарный сезон
8 октября, 02:59
Перепады температуры в Прикамье за сутки составили 20 градусов
4 октября, 05:55
Сентябрь
На северо-западе Прикамья зафиксировали аномальное потепление
14 сентября, 06:12
Август
Прикамье накроет непроглядный туман
23 августа, 09:28
За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков
18 августа, 10:19
Июль
Сегодня в Пермском крае будет сильная гроза. Что делать, если она вас застанет?
7 июля, 11:37
В Пермском крае ожидаются сильные грозы, ливень с градом
7 июля, 05:31
В каких городах-миллионниках России так же жарко, как в Перми?
7 июля, 03:40
В МЧС Прикамья предупредили жителей региона о жаре до +36°
4 июля, 05:33
Июнь
В июне в Перми выпало самое большое количество осадков за три года
26 июня, 05:15
Дожди и температура ниже нормы. Синоптики дали прогноз на последнюю неделю июня
24 июня, 04:23
Жутко и красиво: в Очере заметили редкое атмосферное явление. Фото
Шкваловый ворот может быть опасен для наблюдателя.
20 июня, 05:28
Ночью в Перми была гроза и выпала четверть месячной нормы осадков
19 июня, 04:45
Максимум — в Добрянке! Метеорологи рассказали, как прошел жаркий четверг в Прикамье
14 июня, 08:18
В Прикамье установлено шесть рекордов максимальной суточной температуры воздуха
5 июня, 13:40
Май в Перми стал самым холодным за 55 лет. Итоги месяца в Прикамье
1 июня, 10:24
Май
Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края
30 мая, 04:36

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